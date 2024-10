Flensburg: Gesamte Stadt heute ohne Straßenbeleuchtung Stand: 28.10.2024 17:41 Uhr Wie die Stadtwerke Flensburg mitteilen, muss wegen eines technischen Defekts die Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet ausfallen. Vereinzelt werden Laternen händisch angeschaltet. Zur Ursache konnten sich die Stadtwerke noch nicht äußern.

Die Straßenbeleuchtung in Flensburg wird heute Abend nicht eingeschaltet. Ein technischer Defekt ist die Ursache, wie die Stadtwerke Flensburg mitteilen. Der Ausfall betrifft demnach das gesamte Stadtgebiet.

Händisches Einschalten der Beleuchtung nur partiell möglich

Laut der Stadtwerke schalten Mitarbeitende aus dem Bereitschaftsdienst an wichtigen Standorten die Straßenbeleuchtung händisch ein - besonders in sensiblen Bereichen soll so für Sicherheit gesorgt werden. Dies betrifft nach Angaben des Unternehmens große Kreuzungen, Plätze und die Fußgängerzone. Weil diese Prozedur sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist es nicht im gesamten Stadtgebiet möglich, heißt es weiter.

Ersatz-System ebenfalls ausgefallen

Wie die Stadtwerke mitteilen, sorgt ein Fehler am zentralen Rechner dafür, dass die Straßenbeleuchtung nicht angesteuert werden kann. Normalerweise greift in solchen Fällen ein Ersatz-System, auf das im Notfall umgeschaltet werden kann. Laut der Stadtwerke sei dies nicht möglich, da die Ersatz-Anlage ebenfalls beschädigt wurde. Nach eigenen Angaben wird daran gearbeitet, die Ursache für den Ausfall zu finden und zu beheben.

