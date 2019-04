Stand: 16.04.2019 12:42 Uhr

Flensburg: Mit Fakeprofilen in Dating-Portal auf Beutezug

Mehrere Männer wollten sich offenbar mit jungen Frauen treffen - und wurden brutal überfallen. Sie wurden zu Treffen in das Flensburger Burgviertel gelockt - mit Fake-Accounts auf einem Dating-Portal. Statt jungen Frauen warteten dort offenbar drei Angreifer, die die Angelockten brutal überfielen und ausraubten. Zwei der mutmaßlichen Angreifer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft stuft Tat als versuchten Mord ein

Die Täter gaben sich in dem Dating-Portal mit gefälschten Fotos als Frauen aus, die besonders zahlungskräftigen Männern ihre Dienste anbieten. Der erste bekannte Überfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am 4. April. Keine Frau tauchte am vereinbarten Treffpunkt nahe des Flensburger Burgplatzes auf, stattdessen drei Männer. Sie forderten Geld. Der Mann rannte weg, die Angreifer holten ihn ein, schlugen ihn brutal zusammen. Vorübergehend bestand Lebensgefahr, wie Christian Kartheus von der Polizeidirektion Flensburg mitteilte. Nur weil Passanten eingriffen, ließen die Täter von ihrem Opfer ab.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg stuft das Geschehen als versuchten Mord ein. Einen weiteren Überfall gab es am 9. April. Am frühen Abend wurde ein 53-Jähriger in der Terassenstraße angegriffen. Die Täter raubten ihm mehr als 1.000 Euro. Der Mann wurde durch einen Faustschlag leicht verletzt.

LKA wartete an Dating-Treffpunkt

Bei einem weiteren gefakten Treffen hatten dann die Ermittler ihre Finger im Spiel. Am 12. April warteten im Flensburger Stadtteil Engelsby Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Kiel auf die drei Männer, die zwischen 20 und 27 Jahren alt waren. Sie überwältigten die Verdächtigen. Zwei von ihnen sind bereits wegen Raubes und anderer Delikte bekannt. Sie wurden festgenommen. Für zwei Verdächtige ordnete die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Flensburg Untersuchungshaft an.

Wer Hinweise zu den beschrieben Taten oder ähnlichen Vorfällen hat, kann sich unter (0461) 48 40 bei der Polizei melden.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2019 | 12:00 Uhr