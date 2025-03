Stand: 26.03.2025 07:58 Uhr Flensburg: Fünf Verletzte bei Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in der Knuthstraße in Flensburg haben am Dienstagnachmittag (25.3.) fünf Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das teilt die Polizei mit. "Vermutlich ist das Feuer durch Essen auf dem Herd entstanden, die Küche ist ausgebrannt und die Wohnung ist unbewohnbar", sagt Kevin Andresen von der Berufsfeuerwehr Flensburg. Nach Angaben der Feuerwehr konnten sich eine Mutter und ihre vier Kinder selbst retten. Bewohnerinnen und Bewohner der darüber liegenden Wohnungen hat die Feuerwehr mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gebracht. Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Flensburg und der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

