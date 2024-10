Stand: 13.10.2024 12:53 Uhr Flensburg: Feuer in Seniorenresidenz

In Flensburg hat es am Sonntagvormittag in einer Seniorenresidenz im Stadtteil Jürgensby gebrannt. Laut Feuerwehr ist der Brand mittlerweile gelöscht. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Über die Brandursache und den Schaden ist noch nichts bekannt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg