Flensburg: Feuer in Flüchtlingsunterkunft am Stadion

In der Flüchtlingsunterkunft am Stadion in Flensburg haben am Sonntagabend mehrere aufeinander gestapelte Kinderwagen gebrannt. Das teilen Polizei und Feuerwehr mit. Demnach erlitt ein Sicherheitsmitarbeiter eine Rauchvergiftung. Der Mann bemerkte den Brand laut Polizei früh und konnte die rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner warnen. Das Gebäude musste zwischenzeitlich geräumt werden. Zur Brandursache hat die Polizei noch keine Angaben gemacht. Ein Schaden am Gebäude sei nicht entstanden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg