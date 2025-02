Stand: 03.02.2025 09:26 Uhr Schleswig-Flensburg: Politiker Ulrich Brüggemeier ist tot

Der langjährige Kommunalpolitiker und ehemalige Präsident des Kreises Schleswig-Flensburg, Ulrich Brüggemeier (CDU), ist tot. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Brüggemeier wurde 78 Jahre alt. 37 Jahre davon war er in unterschiedlichen Funktionen in der Kreispolitik tätig, unter anderem als Erster Kreisrat und CDU-Fraktionsvorsitzender. Von 2013 bis 2023 war er Kreispräsident in Schleswig-Flensburg. Für seine Arbeit erhielt Brüggemeier 2021 die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel, die höchste Auszeichnung für kommunalpolitisches Engagement im Land.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg