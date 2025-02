Stand: 10.02.2025 08:31 Uhr Flensburg: Explosion bei Pizza-Dienst - Filiale komplett zerstört

In Flensburg-Engelsby hat es in der Nacht zu Montag in einer Filiale eines Pizza-Lieferdienstes eine Explosion gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr haben Anwohnende gegen 1.10 Uhr einen lauten Knall gehört und wählten den Notruf. Die Räumlichkeiten des Lieferdienstes in einer Ladenzeile wurden durch die Explosion dabei komplett zerstört. Die Wucht des Knalls sprengte die Vorder- und Hintertür des Ladens aus ihren Angeln. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500.000 Euro. Eine Person wurde verletzt.

Gasbetriebene Pizzaöfen Grund für die Explosion?

60 Einsatzkräfte haben den Brand inzwischen gelöscht. Anwohnende mussten wegen des Feuers zwischenzeitlich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Pizzaöfen waren gasbetrieben - ob das die Ursache für die Explosion ist, muss noch untersucht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ob die umliegenden Geschäfte regulär öffnen können, wird unter anderem mit dem Energieversorger des Einkaufszentrums geklärt.

