Stand: 27.02.2025 15:42 Uhr Flensburg: Dort behindern Baustellen 2025 den Verkehr

Das Technische Betriebszentrum (TBZ) hat am Donnerstag (27.02.) angekündigt, wo 2025 in Flensburg Straßen gesperrt werden. Zu den größeren Projekten gehört der Bau eines Geh- und Radwegs am Friedenshügel. Dafür wird die B199 ab dem Frühjahr teilgesperrt. Die Fernwärme-Sanierung betrifft in der gesamten ersten Jahreshälfte die Rathausstraße sowie ab April die Selckstraße und den Hermann-Löns-Weg. Um Flensburg besser an das deutsche Stromnetz über eine Hochspannungsleitung anzubinden, wird ab Sommer die Harrisleer Straße teilgesperrt. Asphaltarbeiten sind unter anderem im Adelbyer Kirchenweg und der oberen Angelburger Straße geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Straßenverkehr