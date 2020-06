Landtag diskutiert Arbeitsbedingungen in Fleischindustrie

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.06.2020 08:00 Uhr Autor/in: Gill, Constantin

Arbeitsrechtler sehen hohe Hürden für ein Verbot von Werkverträgen in Schlachthöfen. Die Bundesregierung will so die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie verbessern. Das ist nun Thema im Landtag.