Fitzbek an der L123: Frauenleiche in Straßengraben gefunden Stand: 07.05.2021 10:12 Uhr An der Landstraße 123 im Kreis Steinburg ist eine Frauenleiche entdeckt worden. Die Polizei ermittelt. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Nördlich von Kellinghusen in Fitzbek (Kreis Steinburg) hat die Polizei in der Nacht eine weibliche Leiche in einem Straßengraben gefunden. Wie ein Sprecher sagte, lag der leblose Körper neben der Landstraße 123 zwischen Rade und Hennstedt.

Spurensicherung sucht Waldstück ab

Die Spurensicherung nahm noch in der Nacht die Arbeit auf und suchte ein nahegelegenes Waldstück ab. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

