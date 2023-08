Fischkutter vor Büsum brennt aus und sinkt - Besatzung gerettet Stand: 18.08.2023 12:02 Uhr Schiffsbrand auf der Nordsee: Der Fischkutter "Wotan" hat am frühen Morgen Feuer vor Büsum (Kreis Dithmarschen) gefangen. Die zwei Fischer an Bord konnten sich nach Angaben des Havariekommandos Cuxhaven selbst retten.

Um 4.20 Uhr heute Morgen geriet der Kutter in Brand - die beiden Fischer befanden sich zu dem Zeitpunkt gerade rund 13 Kilometer westlich von Büsum. Die Männer steuerten nach Angaben des Havariekommandos eine Rettungsinsel an. Verletzt wurden sie offenbar nicht. Inzwischen ist das Schiff demnach gesunken. Gegen 10 Uhr hatten die Einsatzkräfte an Bord des Seenotrettungskreuzers "Hermann Marwede" bemerkt, dass das etwa 18 Meter lange Schiff Schlagseite bekam. Innerhalb von Minuten wurde es instabil und kenterte über die Steuerbordseite.

Das Havariekommando Cuxhaven koordiniert nun die Maßnahmen für den Fall, dass der Treibstoff des Fischkutters ins Wasser gelangt. An Bord sind 2.800 Liter Marinediesel. Dazu kommen etwa 200 Liter Hydrauliköl. Ursprünglich war geplant, den Fischkutter in den Hafen von Büsum zu schleppen.

Rettungskräfte kümmerten sich um Fischer

Als das Feuer am Morgen ausgebrochen war, kam der Seenotrettungskreuzer "Theodor Storm" zu Hilfe und nahm die Fischer an Bord. Rettungskräfte kümmerten sich um die Männer. Zwischenzeitlich wurde versucht, die Flammen zu bekämpfen. Ein Team der Feuerwehr Cuxhaven war dafür an Bord gegangen, musste den Kutter dann aber wieder verlassen.

Viele Einsatzschiffe vor Ort

Im Einsatz sind weiterhin die "Mellum" sowie die "Neustadt" der Bundespolizei. Die "Trischen", ein Schiff des Landes Schleswig-Holstein mit Material zur Schadstoffunfallbekämpfung an Bord, ist auf dem Weg zur Einsatzstelle. Das Sensorflugzeug DO 228 überfliege regelmäßig die Einsatzstelle, um frühzeitig festzustellen zu können, ob Schadstoffe ausgetreten sind, teilte das Havariekommando mit.

