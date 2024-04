Stand: 22.04.2024 10:48 Uhr Final Four: Handewitter SV verpasst Finaleinzug

Die A-Jugend-Handballerinnen des Handewitter SV (Kreis Schleswig-Flensburg) haben knapp den Einzug ins Final Four um die Deutsche Meisterschaft verpasst. In der Wikinghalle unterlag das Team dem Frankfurter HC mit 26:30. Das Hinspiel in Frankfurt hatten die Handewitterinnen mit drei Toren gewonnen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 08:30 Uhr