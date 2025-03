Stand: 24.03.2025 09:10 Uhr Filteranlage bei Unternehmen Storebest in Lübeck fängt Feuer

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat es bei Storebest, einem Produkthersteller für Ladenbau, in der Malmöstraße in Lübeck gebrannt. Laut Feuerwehr haben sich Filtermatten mit Metallspänen in einer Filteranlage entzündet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, doch der Rauch zog durch vier Hallen. Diese mussten über Stunden gelüftet werden. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Währenddessen war die Produktion unterbrochen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck