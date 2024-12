Stand: 30.12.2024 09:39 Uhr Feuerwerk an Silvester: Naturschützer warnen vor Gefahren für Wildtiere

Die Silvesterfeierlichkeiten stehen vor der Tür. Für viele Menschen gehören Feuerwerke zum Jahreswechsel mit dazu, doch Silvesterfeuerwerk kann Wildtiere erheblich belasten, warnt der Fachdienst Naturschutz im Kreis Herzogtum Lauenburg. Vor allem Vögel reagieren empfindlich auf Lärm und Licht, fliegen in große Höhen und riskieren Kollisionen. Auch Winterschläfer wie Igel oder Fledermäuse könnten durch Feuerwerk aus ihrem Ruhezustand gerissen werden, was lebensbedrohlichen Energieverlust zur Folge haben kann. Der Appell der Naturschützer: Feuerwerk möglichst zentral an öffentlichen Plätzen zünden, um Schäden an Tieren zu minimieren.

