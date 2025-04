Stand: 22.04.2025 06:44 Uhr Feuerwehreinsatz an Kieler Gemeinschaftsschule

An der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule in Kiel-Wik hat es am Ostermontag gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr gingen am Mittag mehrere Notrufe bei den Einsatzkräften ein. Die Anrufer berichteten über eine starke Rauchentwicklung. Die Kieler Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben den Brand im Dachbereich des Schulgebäudes schnell löschen. Es brannten Stoffteile. Im Einsatz waren der Löschzug der Hauptfeuerwache, Kräfte der Nordfeuerwache, die Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf und der Rettungsdienst. Verletzt wurde niemand.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel