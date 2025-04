Stand: 24.04.2025 10:26 Uhr Feuerwehr warnt vor gefährlicher Stelle im Büsumer Watt

Am Mittwochnachmittag versanken drei Personen tief im Watt vor Büsum (Kreis Dithmarschen). Sie hatten vor, den Entwässerungspriel an der südlichen Brücke, die zur Familienlagune führt, zu überqueren. Wie Jens Albrecht von der Freiwilligen Feuerwehr berichtete, steckte eine der Frauen bis zur Hüfte fest. "Das ging sehr schnell", so Albrecht. Alle waren im Watt versunken, eine der beiden Frauen bis über die Hüfte. Glücklicherweise hätten es die drei geschafft, sich aus eigener Kraft zu befreien.

Feuerwehr warnt Wattwandernde

Jetzt warnt die Feuerwehr vor dem betreffenden Bereich. "Dass sich das Watt und die Lage der Priele verändert und weiche Stellen entstehen, weil sich die Sedimente dort noch nicht gesetzt haben, ist normal", erklärte Jens Albrecht. "Die Stelle südlich der Familienlagune ist aber schon sehr weich." Laut Albrecht werde diese nun auch mit Stäben markiert. Er rät, immer denselben Weg zurückzugehen, sobald man bemerke, das Watt werde weich. Sei man eingesunken, müsse man sein Gewicht verlagern, sich hinlegen und versuchen, die Beine zu befreien. "Man muss sich schmutzig machen und sollte nicht lange fackeln, auch einen Notruf abzusetzen", sagt Jens Albrecht.

