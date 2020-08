Stand: 23.08.2020 13:42 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuerwehr rückt zu mehreren Großbränden aus

Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein hatten an diesem Wochenende gut zu tun: Die Einsatzkräfte rückten zu mehreren Großbränden aus und waren teilweise über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Groß Schenkenberg: Feuer in Mehrfamilienhaus

In Groß Schenkenberg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) fing das Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Sonnabendnachmittag an zu brennen. 14 Wehren rückten an, unterstützt vom Technischen Hilfswerk (THW). Am Anfang gab es Probleme, an Löschwasser zu kommen. Auch die Metallkonstruktion des Dachs erschwerte den Einsatz.

Lübeck: Scheune fackelt ab

Im Lübecker Stadtteil Groß Steinrade hatten über 100 Einsatzkräfte von der Feuerwehr und vom THW bis in den Sonnabend hinein mit einem Scheunenbrand zu tun. Mit Radladern brachten sie brennendes Stroh auf ein Feld, um es dort zu löschen. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass das Feuer auf einen Kuhstall und ein Wohngebäude nebenan überspringt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei mindestens 500.000 Euro.

In Wesselburener Deichhausen (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zu Sonnabend außerdem ein Strohlager abgebrannt.

Bis zum frühen Samstagabend waren die Feuerwehrleute mit einem Großfeuer in einem Bürogebäude in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei Kiel zu Gange - und damit mehr als 24 Stunden lang. Sie hatten unter anderem mit einem Bagger gearbeitet und Teile des Flachdachs abgetragen, um an die Glutnester zu kommen. Erschwert wurden die Löscharbeiten, weil auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert war. Die Bilanz: Vier Leichtverletzte, die wegen einer Rauchvergiftung über Nacht ins Krankenhaus mussten.

Die Brandursache ist in allen Fällen bislang unklar.

