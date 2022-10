Feuerwehr rückt zu Großeinsatz in Flensburg aus Stand: 16.10.2022 07:26 Uhr Für viele Feuerwehrleute in Flensburg war es eine schlaflose Nacht: In der Innenstadt sind am frühen Morgen drei benachbarte Häuser in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Wegen der engen Bebauung in einer Fußgängerzone griff das Feuer den Angaben zufolge von einem Haus auf die anderen über. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Zur Ursache des Brandes und der möglichen Anzahl an Verletzten machte die Polizei bisher noch keine Angaben. Wegen der starken Rauchentwicklung in der Flensburger Innenstadt wurden die Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.10.2022 | 06:00 Uhr