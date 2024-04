Stand: 22.04.2024 21:33 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Schleswiger Helios-Klinik

In der Schleswiger Helios Klinik (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es am Montagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Zuvor war die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Nach Polizeiangaben hatte ein 41-jähriger Patient in der Psychiatrie/Forensik zunächst randaliert. Später soll er in einem Zimmer der Abteilung ein Feuer gelegt haben. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Acht Rettungswagen, ein Krankenwagen und drei Notärzte waren vor Ort. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der mutmaßliche Brandstifter erlitt schwere Brandverletzungen und musste in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen werden. Ein weiterer Mann wurde verletzt. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind noch unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg