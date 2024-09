Stand: 18.09.2024 08:41 Uhr Feuerwehr in Osterrade löscht brennendes Reetdachhaus

In Osterrade im Kreis Dithmarschen hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Reetdachhaus gebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war das Feuer gegen 4 Uhr in der Dorfstraße ausgebrochen. Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe bereits der gesamte Dachstuhl gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis 7 Uhr an. Über die Ursache und eine mögliche Schadenssumme gab es bisher keine Informationen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen