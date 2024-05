Stand: 13.05.2024 10:27 Uhr Feuerwehr in Heide rettet Hund aus Dachrinne

Die Freiwillige Feuerwehr in Heide (Kreis Dithmarschen) ist am vergangenen Wochenende zu einer Tierrettung alarmiert worden. Ein Hund war offenbar aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Alfred-Dührssen-Straße gefallen und in der Dachrinne gelandet. Nachbarn hatten den Hund dort entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Ein Feuerrwehrmann gelangte dann mithilfe einer Leiter an die Dachrinne und rettete den Hund aus seiner Notlage.

