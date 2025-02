Stand: 11.02.2025 13:01 Uhr Feuerwehr in Bad Oldesloe rettet Waldkauz aus Kaminrohr

Die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) haben durch ihren Einsatz einem Waldkauz vermutlich das Leben gerettet. Laut Ortswehrführer Christian Brand hatten Anwohner aus Bad Oldesloe die Einsatzkräfte am Sonntagabend alarmiert, nachdem sie das Tier in ihrem Ofenrohr entdeckt hatten. Die Feuerwehrleute konnten den Waldkauz befreien und brachten ihn daraufhin zu Experten in den Wildpark Eekholt (Kreis Segeberg). Dort wurde er gewaschen und von einem Tierarzt begutachtet. Nun darf er sich in den kommenden Tagen erholen, bevor er freigelassen werden soll.

