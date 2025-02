Feuerwehr in Bad Oldesloe rettet Waldkauz aus Kaminrohr Stand: 11.02.2025 17:45 Uhr Die Rettungskräfte der Feuerwehr retten bei ihren Einsätzen regelmäßig Leben. Dabei sind sie nicht nur für Menschenleben, sondern auch für Tierleben zuständig. So wie bei einem Einsatz in Bad Oldesloe.

Es war kein gewöhnlicher Alarm, der die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) am Sonntagabend beschäftigt hat. Das Einsatzstichwort: "Eule im Kamin". Ortswehrführer Christian Brand erzählt, dass es auf der Anfahrt zum Einsatz noch den ein oder anderen Witz im Feuerwehrauto gegeben habe. Dass er und seine Kameradinnen und Kameraden dann tatsächlich einen Vogel aus einem Ofenrohr befreien müssen, war dann doch unerwartet.

Der Kauz steckte im Ofenrohr eines Anwohners in Bad Oldesloe fest. Die Feuerwehrleute haben den Kauz dann aus dem Rohr gezogen und ihn über die Nacht zur Polizei gebracht. Am Montag kam das Tier dann zu Experten in den Wildpark Eekholt (Kreis Segeberg). Dort wurde er gewaschen, denn das Gefieder war durch den Ruß im Kamin verschmutzt und so konnte der Kauz seine Flügel nicht nutzen. Außerdem hat ein Tierarzt den Vogel untersucht. Nun darf er sich in den kommenden Tagen erholen, bevor er freigelassen werden soll. Christian Brand von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Oldesloe ist sich aber sicher: "Ohne unseren Einsatz wäre der Kauz gestorben."

