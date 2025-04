Es sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, die speziell für den Einsatz auf See ausgebildet sind. Eine MIRG-Gruppe setzt sich aus fünf bis sechs Feuerwehrleuten und einem Notarzt zusammen. Im Alltag sind sie auf ihrer Wache – zum Beispiel auf der Nordwache in Kiel – im Einsatz. Im Fall einer komplexen Schadenslage oder Rettungssituation auf Nord- und Ostsee werden sie vom Havariekommando alarmiert. Innerhalb von 30 Minuten rücken sie zum Einsatzort aus – häufig per Hubschrauber. Die MIRG-Gruppen sind in neun Städten an der Nord- und Ostseeküste stationiert – unter anderem in Kiel, Lübeck, Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Cuxhafen. Die Kräfte aus Kiel und Cuxhafen werden in der Regel als erstes vom Havariekommando alarmiert.