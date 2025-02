Stand: 25.02.2025 16:16 Uhr Feuerwehr-Neubau in Itzehoe wird deutlich später fertig

Die neue Feuerwache in Itzehoe (Kreis Steinburg) wird deutlich später fertig als ursprünglich geplant. Das hat ein Sprecher der Stadt Itzehoe auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Eigentlich war die Fertigstellung im Herbst vergangenen Jahres geplant. Nun wird die neue, 15,8 Millionen Euro teure Feuerwache auf dem Alsen-Gelände Mitte Mai eröffnet. Ein Grund für die Verzögerung seien massive Lieferengpässe bei Baumaterialien durch den Ukraine-Krieg gewesen, so der Sprecher. So konnten zum Beispiel die geplanten Dachziegel nicht rechtzeitig angeliefert werden. Zudem gab es Probleme mit dem Brandschutz aufgrund einer fehlgeplanten Absauganlage. Am 16. Mai soll die neue Feuerwache nun offiziell eröffnet werden.

