Stand: 16.05.2025 07:41 Uhr Feuerwehr Itzehoe nimmt neue Wache in Betrieb

Die Feuerwehr Itzehoe (Kreis Steinburg) hat eine neue Wache. Die will sie am Sonntag in Betrieb nehmen. Das alte Gebäude war zu klein, baufällig und lag in der engen Innenstadt. Die Baukosten für die neue Wache liegen bei knapp 16 Millionen Euro. Damit sei Itzehoe im Brandschutz gut aufgestellt, so ein Stadtsprecher. Wegen massiver Lieferengpässe hatte der Bau des roten Backsteingebäudes zweieinhalb Jahre länger gedauert als geplant. Am kommenden Sonntag (18.5.) findet ein Tag der offenen Tür mit einer Festparade der Feuerwehr statt.

