Feuerwehr-Großeinsatz in Barsbüttel

In einem Lagerhallen-Komplex im Industriegebiet in Barsbüttel im Kreis Stormarn ist am Samstagabend gegen 22.30 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Laut Rettungsleitstelle war die Feuerwehr mit fünf Löschzügen vor Ort. Rund 120 Feuerwehrleute und 30 Rettungskräfte seien im Einsatz gewesen, so die Feuerwehr. Auch aus den Nachbar-Orten seien Einsatzkräfte alarmiert worden, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Großbrand in Barsbütteler Lagerhalle NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.07.2020 08:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar







Zum Zeitpunkt des Feuers seien keine Personen im Gebäude gewesen. Aber drei Feuerwehrleute mussten wegen Verletzungen behandelt werden, hieß es. Zudem sei es durch eine brennende Flüssigkeit in einem Abwasserrohr zu einem weiteren Feuer in nur 150 Meter Entfernung von der Lagerhalle gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Am Morgen waren die Brände unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten sollen aber noch bis mindestens zum Mittag dauern. Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe wurden noch nicht gemacht.

Warnung vor Rauschschwaden auch in Hamburg

Die Behörden warnten zwischenzeitlich auch die Bevölkerung im Osten von Hamburg, Fenster und Türen geschlossen zu halten, da die Rauchwolke Richtung Nord-Osten zog.

