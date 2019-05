Stand: 28.05.2019 07:26 Uhr

Feuerwehr Bad Segeberg gewinnt Video-Award

In einer Innenstadt sieht ein kleiner Junge ein Feuer. Niemand weit und breit, der helfen kann. Da wird er selbst zum Helden und löscht mit seiner Wasserflasche den Brand. All das zeigt ein Imagefilm der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg. Zehn Studenten der Fachhochschule Kiel haben den Film im vergangenen Jahr produziert. 120.000 Aufrufe, mehr als 1.400 Likes und über 1.300 Mal geteilt - der Film war ein Erfolg im Internet. Nun ist er sogar mit dem Feuerwehr-Video-Award "Goldener Florian" ausgezeichnet worden. Insgesamt waren zehn Feuerwehr-Imagefilme aus ganz Deutschland nominiert, der Film aus Schleswig-Holsteiner holte bei der Preisverleihung am Montagabend in Ulm den ersten Platz. Ins Leben gerufen und ausgeschrieben hatte den Wettbewerb das Feuerwehr-Magazin. Übergeben wurde der mit 1.500 Euro dotierte Preis im Rahmen einer Tagung der VFDB, der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes. Den zweiten Platz belegte die Feuerwehr Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Der dritte Preis ging an die Wehr aus Alfeld in Niedersachsen.

Ein Imagefilm für neue Mitglieder

Für die Studenten der Fachhochschule Kiel war der Film ihre Semesterprüfung im Studiengang Multimedia Production. Für den Kunden, die Feuerwehr Bad Segeberg, ist der Werbefilm eine Möglichkeit, um neue Mitglieder zu generieren. Denn wie viele Wehren im Land verlieren auch die Segeberger immer mehr Mitglieder. Mit dem Film wollten die Studenten nach eigener Aussage mal etwas anderes zeigen - nicht die klassischen Bilder von Feuerwehrmännern und -frauen, die die Feuerwehrleiter hinunterrutschen und zum Einsatz aufbrechen.

