Feuer zerstört Wohnhaus in Henstedt-Ulzburg Stand: 28.12.2021 11:21 Uhr In Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg ist in der Nacht zu Dienstag ein Haus abgebrannt. Der zwischenzeitlich vermisste Bewohner meldete sich im Laufe des Einsatzes unverletzt bei der Feuerwehr.

In Henstedt-Ulzburg hat ein Feuer ein zweistöckiges Wohnhaus zerstört und unbewohnbar gemacht. Der Brand war in der Nacht zu Dienstag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Weil sich kein Hydrant in unmittelbarer Nähe befand, musste die Feuerwehr über weite Strecken Schläuche verlegen. Insgesamt waren 110 Rettungskräfte der Feuerwehren Henstedt-Ulzburg und Alvesloe im Einsatz.

Vermisster Bewohner meldet sich

Während der Löscharbeiten stürzten Teile des Dachstuhls und des ersten Obergeschosses ein. Zunächst war unklar, ob sich in dem Haus noch Menschen befinden. Wegen der Einsturzgefahr war es den Rettungskräften nicht möglich, das Gebäude zu betreten. Der zwischenzeitlich vermisste Bewohner meldete sich im Laufe des Einsatzes aber unverletzt bei der Feuerwehr. Weitere Menschen wurden nicht im Haus vermutet.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Angaben der Beamten ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden.

