Feuer zerstört Lagerhallen in Herzhorn Stand: 16.07.2021 06:44 Uhr Ein Feuer in Herzhorn im Kreis Steinburg hat am Donnerstagabend und in der Nacht die Feuerwehr in Atem gehalten. Zwei Lagerhallen wurden zerstört. Verletzte gab es nicht.

Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr um 22.45 Uhr in der Straße Lesigfeld aus. Die Ursache ist noch unbekannt. Drei Löschzüge rückten aus. Die insgesamt 120 Einsatzkräfte waren bis kurz vor vier Uhr heute Morgen damit beschäftigt, den Brand zu löschen. In den beiden Hallen waren unter anderem Mähdrescher geparkt. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen.

Nachbargebäude vor Flammen abgesichert

Andreas Schulz von der Feuerwehr Herzhorn sagte, dass das Nachbargebäude von den Einsatzkräften sofort abgesichert wurde. Dort war Heu gelagert. Die Wasserversorgung stellte laut Schulz kein Problem dar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.07.2021 | 06:30 Uhr