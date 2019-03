Feuer zerstört Bauernhof in Kiebitzreihe

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.03.2019 06:00 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch ist die Feuerwehr im Kreis Steinburg ausgerückt: Ein Bauernhaus in Kiebitzreihe stand in Flammen. Rund 120 Helfer waren an dem Einsatz beteiligt.