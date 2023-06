Feuer in einem Reifenhandel in Melsdorf Stand: 28.06.2023 17:06 Uhr In Melsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Feuer in einem Reifenlager ausgebrochen. Eine Halle samt Werkstatt brennt in voller Ausdehnung.

In der Halle eines Reifen- und Kfz-Handels in Melsdorf bei Kiel ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine dichte Rauchwolke sei kilometerweit zu sehen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Etwa 100 Einsatzkräfte seien im Einsatz. Nach seinen Angaben brennt eine zehn mal 70 Meter große Halle. Neben Freiwilligen Feuerwehren sind auch Kräfte der Berufsfeuerwehr Kiel im Einsatz.

Feuerwehr: Fenster und Türen geschlossen halten

Da die Gase giftig sein können, rät die Feuerwehr in Melsdorf, Schulensee, Rammsee (alle Kreis Rendsburg-Eckernförde), Kiel Innenstadt, Russee, Hasseldieksdamm und Hassee Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Die Feuerwehr rechnet damit, dass der Einsatz sich in den Abend ziehen wird. Danach wird die Kriminalpolizei mit der Ursachenforschung beginnen. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel