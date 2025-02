Feuer in Wohnhaus in Barlt gelöscht Stand: 27.02.2025 19:13 Uhr Am Donnerstag hat in Barlt am Norderhafenweg ein Wohnhaus gebrannt. Der Feuerwehr gelang es erst nach Stunden, das Feuer zu löschen. Es gab keine Verletzten.

In einem großen Wohnhaus am Norderhafenweg in Barlt (Kreis Dithmarschen) hat es von Donnerstagvormittag bis in den späten Nachmittag hinein gebrannt. Zuletzt kämpften 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel, Trennewurth, Helse und Meldorf gegen das Feuer. Laut Feuerwehr-Leitstelle war der Brand von einem Nachbarn bemerkt und gemeldet worden. Verletzt wurde niemand, laut Leitstelle konnten drei Katzen und zwei Hunde aus dem Haus gerettet werden.

Feuer vor allem im Dachstuhl und Obergeschoss

Zunächst war von einem Vollbrand die Rede. Laut Ole Kröger vom Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen breitete sich das Feuer jedoch vor allem im Dach- und Obergeschoss aus, ohne dass Flammen in größerem Maße nach außen drangen. Das Erdgeschoss sei vom Feuer weitgehend verschont geblieben, allerdings durch Rauch und Löschwasser stark beschädigt worden. Erst nachdem die Einsatzkräfte das große Eternit-Dach geöffnet hatten, konnten sie den Brand effektiv bekämpfen.

Gesundheitsschädliches Eternit erschwerte Löscharbeiten

Weil Eternit und vor allem brennendes Eternit laut Kröger gesundheitsschädlich ist, musste sich die Feuerwehr mit Atemmasken schützen. Die Ursache für das Feuer sei derzeit noch unklar - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die meisten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten laut Kröger den Einsatzort bereits verlassen. Zurück bleibe lediglich eine Brandwache.

