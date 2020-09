Stand: 02.09.2020 10:11 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer in Uetersen: Hochhaus musste geräumt werden

Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Uetersen in Kreis Pinneberg: In der Nacht zu Mittwoch hat es dort in einem Hochhaus gebrannt. Vier Menschen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werde. Eine Wohnung im 13. Stock des Gebäudes brannte komplett aus. Die Bewohner aller 126 Wohnungen mussten das Gebäude in der Nacht verlassen. Viele wurden vom Deutschen Roten Kreuz in Zelten versorgt. Das Ordnungsamt organisierte Schlafplätze. 14 Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar.

Brandursache ist unklar, Kripo ermittelt

Der Brand war am Mittwoch gegen 21 Uhr ausgebrochen. Ein Bewohner hatte die Feuerwehr alarmiert. Bis 2 Uhr Nachts dauerten die Löscharbeiten. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 75 Einsatzkräfte vor Ort. Noch ist unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt.

