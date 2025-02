Stand: 27.02.2025 08:11 Uhr Feuer in Tischlerei an der dänischen Grenze

In Rodenäs (Kreis Nordfriesland) hat am Mittwochabend die Lagerhalle einer Tischlerei gebrannt. In dem etwa 100 Quadratmeter großen Gebäude war laut Feuerwehr Holz gelagert. Starker Rauch hat die Löscharbeiten erschwert. Rund 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch eine Einheit der dänischen Feuerwehr hat unterstützt. Der Brand konnte nach fast drei Stunden gegen Mitternacht gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar.

