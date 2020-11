Feuer in Restaurant in Kaltenkirchen - keine Verletzten Stand: 13.11.2020 07:56 Uhr Mehrere Feuerwehren sind in der Nacht zu einem Brand ins "Landhaus Kaltenkirchen" (Kreis Segeberg) ausgerückt. Das Gebäude ist nach Angaben der Feuerwehr zum Teil eingestürzt. Verletzt wurde niemand.

Um etwa 2.30 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen ein. Als die Einsatzkräfte beim Hotel- und Restaurantbetrieb in der Hamburger Straße ankamen, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits voll in Brand. Zehn Menschen, die sich im Haus aufhielten, konnten nach Angaben der Feuerwehr unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Schwierige Löscharbeiten

Weitere Feuerwehren aus Kisdorf, Oersdorf und Henstedt-Ulzburg kamen zur Unterstützung. Auch eine Drehleiter war im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich den Angaben zufolge schwierig, da das Haus zum Teil einstürzte und nicht mehr von innen gelöscht werden konnte. Die Einsatzkräfte öffneten deshalb die Dachhaut, um von oben an die Flammen heranzukommen.

Monteure übernachteten im Hotel

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen. Einige Bewohner - in dem Haus übernachteten überwiegend Monteure - kamen nach Angaben der Rettungsleitstelle in anderen Unterkünften unter.

