Feuer in Pinneberg: Fünf Reihenhäuser geräumt

Stand: 16.05.2023 20:59 Uhr

In einer Reihenhaussiedlung in Pinneberg ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr sind eineinhalb Dachstühle komplett ausgebrannt, insgesamt sind fünf Häuser betroffen.