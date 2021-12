Feuer in Osterrade im Kreis Dithmarschen gelöscht Stand: 30.11.2021 16:07 Uhr In Osterrade im Kreis Dithmarschen hat es in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses gebrannt. 100 Einsatzkräfte rückten aus. Inzwischen ist der Brand gelöscht.

Großalarm am Dienstagvormittag in Osterrade. Dort brannte der hintere Anbau eines Mehrfamilienhauses. Es gab keine Verletzten, denn in beiden Gebäuden hielt sich zum Zeitpunkt das Brandes niemand auf. Während der hintere Flachbau durch das Feuer völlig zerstört wurde und ein Bagger die Grundmauern niederreißen musste, um an die Glutnester zu kommen, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das große Gebäude, eine ehemalige Meierei, verhindert werden. Das Feuer war gegen 12.30 Uhr gelöscht, Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

VIDEO: Schwieriger Einsatz der Feuerwehr im Kreis Dithmarschen (1 Min)

