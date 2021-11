Feuer in Osterrade im Kreis Dithmarschen Stand: 30.11.2021 12:34 Uhr In Osterrade im Kreis Dithmarschen hat es in einem Einfamilienhaus gebrannt. 100 Einsatzkräfte rückten aus. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle.

Aktuell laufen in Osterrade die Nachlöscharbeiten. Das wird nach Angaben der Feuerwehr noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Feuer war in einem Wohnhaus - einem Flachbau - ausgebrochen, dass in Osterrade in zweiter Reihe steht, nicht direkt an der Hauptstraße. Das Gebäude steht hinter einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer übergreift.

Einsatzkräfte suchen nach Glutnestern

Inzwischen hat ein Bagger die Grundmauern des Flachbaus eingerissen, damit die Einsatzkräfte an die Glutnester herankommen. Über Schadenshöhe und die Brandursache ist noch nichts bekannt. Verletzte gibt es nicht.

Weitere Informationen So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie