Stand: 12.03.2025 08:16 Uhr Feuer in Norderwöhrden: Bauernhofhalle geht in Flammen auf

Ein Feuer in Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen) sorgte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für eine Vollsperrung der B203 Heide-Büsum. Die Einsatzkräfte wurden Dienstagabend gegen 18 Uhr alarmiert, weil die Halle eines Bauernhofes in Flammen stand. Nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle brannte die 18 mal 12 Meter große Halle komplett nieder, andere Gebäude wurden nicht beschädigt.

Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt, er musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Westküstenklinikum Heide (Kreis Dithmarschen) eingeliefert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die angrenzende Bundesstraße 203 für mehrere Stunden voll gesperrt. Angaben zur Schadenshöhe gibt es noch nicht. Die Kriminalpolizei Heide nimmt am Mittwoch die Ermittlungen auf.

