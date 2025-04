Stand: 24.04.2025 06:53 Uhr Feuer in Lübecker Kleingartensiedlung

In einem Kleingartenverein in Lübeck St. Lorenz ist am Gründonnerstag ein Gartenhaus abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnten sich die Besitzer der Laube in der Schönböckener Straße rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Den alarmierten Feuerwehren gelang es, die sich schnell ausbreitenden Flammen zu löschen. Allerdings wurden durch den Brand auch benachbarte Parzellen beschädigt.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist zurzeit noch unklar. Die Kripo Lübeck ermittelt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen laut Polizei derzeit nicht vor.

