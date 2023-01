Feuer in Lübecker Autowerkstatt unter Kontrolle Stand: 10.01.2023 16:48 Uhr Eine große Rauchsäule stand über dem Lübecker Ortsteil Schlutup-Kücknitz. Am Dienstagmittag brannte dort eine Autowerkstatt. Bewohner eines angrenzenden Hauses mussten gerettet werden.

Rund 70 Feuerwehrleute sind in der Mecklenburger Straße im Osten von Lübeck im Einsatz gewesen. Sie mussten laut Leitstelle einen Brand auf einem Werkstattgelände löschen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer durch ein brennendes Fahrzeug in der Werkstatt ausgelöst worden. Warum das Fahrzeug in Brand geriet ist nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr waren auch zwei Drehleitern im Einsatz. Außerdem haben 21 Bewohner eines angrenzenden Hauses in Sicherheit gebracht werden müssen. In einer Wohnung, die sich über der Werktstatt befindet, hielten sich keine Menschen auf.

Feuer nach etwa zwei Stunden unter Kontrolle

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Nach rund zwei Stunden war das Feuer den Angaben der Feuerwehr zufolge unter Kontrolle.

Wie hoch der entstandene Schaden ist und warum das Feuer ausbrach ist noch unklar.

