Stand: 02.05.2024 16:34 Uhr Feuer in JVA-Neumünster

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neumünster hat es am Donnerstagmorgen in einer Gefängniszelle gebrannt. Nach Angaben der JVA-Leiterin Yvonne Radetzki waren zwei Bedienstete gegen 8.45 Uhr auf den Brand aufmerksam geworden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Gefangener in seiner Zelle die Matratze in Brand gesetzt. Er konnte noch rechtzeitig aus der Zelle befreit werden und blieb unverletzt. Die beiden JVA-Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

