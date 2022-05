Feuer in Industriehalle: Großeinsatz in Pinneberg Stand: 30.05.2022 13:59 Uhr Nach einem Feuer in einer Industriehalle in Pinneberg läuft giftige Säure aus. Außerdem ist die Stromversorgung unterbrochen.

In einer Industriehalle in Pinneberg nahe der A23 (Kreis Pinneberg) ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Laut der Leitstelle Elmshorn werden in dem Industrielager in der Harderslebener Straße auch Batterien verarbeitet und Gasflaschen gelagert. Nach Angaben eines Sprechers des Kreisfeuerwehrverbandes ist der Brand bereits unter Kontrolle, es laufe aber giftige Säure aus, die gesichert werden müsse, damit sie nicht in die naheliegenden Flüsse Mühlenau und die Pinnau läuft. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Benachbarte Unternehmen ohne Strom

Ein weiteres Problem sind aktuell noch die Brandnester in der Halle. Ein Bagger soll jetzt Wände einreißen, damit die Einsatzkräfte besser rankommen. Die Brandnester sorgen außerdem noch für eine Rauchentwicklung. Anwohner sollen deswegen Fenster und Türen geschlossen halten. Auf dem Gelände der betroffenen Firma ist nach Angaben des Sprechers auch ein wichtiger Stromverteiler untergebracht, deshalb haben benachbarte Unternehmen gerade keinen Strom und können nicht arbeiten. Die Ursache für den Brand ist bisher unklar.

