Stand: 06.08.2020 14:29 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer in Heider Fußgängerzone: Brandstiftung vermutet

Stunden nach einem Feuer in der Innenstadt von Heide im Kreis Dithmarschen riecht es immer noch nach Qualm. Der abgebrannte Friseursalon in der Friedrichstraße ist abgesperrt. Auf einem Aufkleber der Behörden am Fenster steht "beschlagnahmt". Am Donnerstagvormittag traf ein Brandermittlungsteam der Heider Kriminalpolizei ein - zur Erstaufnahme und Spurensicherung. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus.

Explosion in Heide: Polizei geht von Brandstiftung aus NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.08.2020 14:00 Uhr Nach einem Feuer in der Innenstadt von Heide im Kreis Dithmarschen hat die Kripo Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Reporterin Laura Albus ist vor Ort und weiß, wie weit die Ermittlungen sind.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ermittler hoffen auf weitere Zeugen

Tatverdächtig ist unter anderem ein Mann, der nach Ausbruch des Feuers die Fußgängerzone fluchtartig verlassen haben soll. Eine Zeugin soll dies nach Angaben der Polizei beobachtet haben. Weitere Augenzeugen berichteten, dass mehrere Personen geflüchtet sein sollen. Die Ermittler hoffen auf weitere Zeugen, die Hinweise zum Feuer geben können. Sie sollen sich bei der Kriminalpolizei in Heide unter der Telefonnummer (0481) 940 melden.

Explosion in Fußgängerzone

In der Innenstadt von Heide (Kreis Dithmarschen) hatte sich am Mittwochabend eine Explosion ereignet. NDR Reporter Jörg Jacobsen war vor Ort und beobachtete das Geschehen. Nach einem lauten Knall brach demnach in einem Friseursalon in der Friedrichstraße ein Feuer aus. Dichter Rauch zog durch die Fußgängerzone. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit mehr als 70 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Eine ältere Frau, die in der Wohnung im ersten Stockwerk des Geschäftshauses lebt, konnte das Gebäude selbstständig verlassen. Sie wurde von Rettungskräften betreut, blieb nach Angaben der Leitstelle aber unverletzt.

Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr in Heide Schleswig-Holstein Magazin - 06.08.2020 19:30 Uhr In der Fußgängerzone in Heide stand in der Nacht zu Donnerstag ein Friseursalon in Flammen. Dabei ist es nach Angaben unseres Reporters auch zu einer Explosion gekommen.







3,88 bei 16 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch Lagerraum auf der Rückseite brannte

Der Friseursalon befindet sich am Anfang der Fußgängerzone, nur etwa 100 Meter vom Regionalstudio des NDR in Heide entfernt. Der NDR Mitarbeiter setzte von dort aus um 22.38 Uhr einen Notruf ab und kümmerte sich als Ersthelfer um die Bewohnerin des Hauses. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr brannte es auch in einem Lagerraum auf der Rückseite des Gebäudes. Dorthin gelangten die Feuerwehrleute nur durch einen engen Gang zwischen den Häusern. Die freiwilligen Helfer konnten verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude in der dicht bebauten Innenstadt übergreift.

Weitere Informationen Feuer in Heider Fußgängerzone: Brandstiftung vermutet In der Heider Innenstadt hat sich eine Explosion ereignet. Ein Friseursalon brannte aus. Die Bewohnerin der darüber liegenden Wohnung konnte sich retten. Ermittler gehen von Brandstiftung aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2020 | 10:00 Uhr