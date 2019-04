Stand: 26.04.2019 06:53 Uhr

Feuer in Gusswerk in Nortorf

In Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am späten Abend ein Feuer in einem Gusswerk gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr geriet Flüssigmetall in Brand. Die Ursache ist noch unklar. Einsatzkräfte der Wehren aus Nortorf, Schülp und Ellerdorf konnten die Flammen löschen. Drei Mitarbeiter des Gusswerks kamen in ein Krankenhaus, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatten.

Einsatzkräfte sägen Dach auf

Das Flüssigmetall brannte in einem Behälter. "Durch Funkenflug haben sich außerdem Teile eines Flachdaches leicht entzündet", sagte Holger Bauer von der Feuerwehr Nortorf. Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein. Mit ihrer Hilfe konnten die Helfer das Dach aufsägen, um von dort zu löschen.

Feuer in Nortorf - drei Menschen verletzt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.04.2019 07:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler In einem Gusswerk in Nortorf hat es gebrannt. Flüssigmetall hatte Feuer gefangen. Auch ein Dach geriet leicht in Brand. Drei Mitarbeiter der Firma kamen ins Krankenhaus.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2019 | 07:00 Uhr