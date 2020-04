Stand: 24.04.2020 09:50 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Högersdorf

Großeinsatz in den frühen Morgenstunden in Högersdorf im Kreis Segeberg: Dort hat es in einer Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wohnen dort 14 Menschen. Elf von ihnen waren zum Zeitpunkt des Brandes im Haus und konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Vier Bewohner atmeten zu viel Rauch ein. Sie kamen ins Krankenhaus. Zu der Brandursache gibt es noch keine Informationen.

Autor/in: Hannah Böhme







Kripo beschlagnahmt Brandort

Nach Angaben des Einsatzleiters Rüdiger Bruhn waren insgesamt bis zu 130 Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz. Bei dem Haus handelt es sich um ein ehemals landwirtschaftliches Gebäude aus Holz. Die Einsatzkräfte konnten ein Überspringen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern - auch dank der Windstille. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Flüchtlinge werden nun im Bürgerhaus betreut.

