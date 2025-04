Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Flensburg Stand: 18.04.2025 10:52 Uhr In Flensburg hat es in der Nacht zu Karfreitag in der Flüchtlingsunterkunft an der Ballastbrücke gebrannt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu einem größeren Einsatz in Flensburg ausrücken. Dort war gegen 0.30 Uhr ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft an der Ballastbrücke ausgebrochen. Wegen des Feuers mussten laut Feuerwehr 16 Menschen das Gebäude verlassen. Fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus, weil sie zuviel Rauch eingeatmet hatten. Die anderen wurden in ein Hotel gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Das Gebäude ist unbewohnbar. Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat dazu Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache herauszufinden. Bereits im Februar hatte es in einer anderen Flensburger Flüchtlingsunterkunft gebrannt.

Weitere Informationen Flensburg: Feuer in Flüchtlingsunterkunft am Stadion Ein Sicherheitsmitarbeiter wurde verletzt. Der Mann konnte die rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner laut Polizei rechtzeitig warnen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg