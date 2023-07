Feuer in Elmshorn sorgt für Verspätungen im Regionalverkehr Stand: 19.07.2023 07:34 Uhr Weil in Elmshorn Gartenlauben brannten, hatte es am Dienstagmorgen Probleme im Bahnverkehr gegeben. Ausfälle und Verspätungen sind am Mittwochmorgen weiter möglich.

Nachdem die Feuerwehr in Elmshorn (Kreis Pinneberg) am Dienstagmorgen zwei brennende Gartenlauben gelöscht hat, fahren die Züge im Nahverkehr wieder weitestgehend normal. Um kurz vor 9 Uhr am Dienstag twitterte die Bahn, dass der Feuerwehreinsatz beendet und die Sperrung der Strecke zwischen Elmshorn und Neumünster wieder aufgehoben sei. Zwischen Elmshorn und Wrist fuhr am Dienstag ein Bus-Ersatzverkehr.

Am Mittwochmorgen fahren die Züge auf dem Streckenabschnitt wieder im Regelverkehr, laut Bahn kann es aber weiterhin noch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.

Auch Reisende im Fernverkehr brauchten Geduld

Auch im Fernverkehr gab es am Dienstag zum Teil Einschränkungen. So fielen die ICE-Züge zwischen Kiel und Hamburg am Vormittag weiter aus, die Schnellzüge von Hamburg nach Padborg wurden umgeleitet und kamen deshalb etwa eine Stunde später an.

Sperrung gegen 3.30 Uhr

Die Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Neumünster war am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr wegen des Brandes gesperrt worden, auch der Bahnhof Elmshorn war gesperrt. Über vier Stunden fuhr kein Zug in Richtung Neumünster, Sylt und Kiel. Teilweise entfielen Fern- und Regionalzüge komplett. Auf der Strecke zwischen Kiel und München entfielen die Halte Hamburg-Dammtor und Neumünster.

Aufwendige Löscharbeiten in der Nähe der Gleise

Dienstagnacht gerieten laut Feuerwehr zwei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage in Elmshorn in der Nähe des Bahnhofs in Brand. Bis zum Einsatzort musste die Feuerwehr zunächst einen halben Kilometer Schlauch verlegen. Hinzu kommt, dass in einer der beiden Lauben Gasflaschen und Batterien gelagert waren, die zu explodieren drohten. Dafür wurde über Stunden viel Wasser verwendet - und zusammen mit der Hitze wurde so ein Kabel an den Gleisen beschädigt, das repariert werden musste.

