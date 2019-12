Feuer in Burg: Feuerwehrmann muss ins Krankenhaus

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.12.2019 12:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler

In Burg brannte am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Einfamilienhaus in der Großen Mühlenstraße. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.